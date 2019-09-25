Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 18:38 — ИА Регнум. На переговоры президента США Дональда Трампа и президента Ирана Хасана Рухани в ходе Генассамблеи нет шансов, 25 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Шансы встречи равны нулю» , — заявил журналистам агентства представитель иранской делегации в ООН на условиях анонимности.

Чиновник отметил, что США и без переговоров «знают, что делать» — «вернуться к (ядерному соглашению), отменить санкции и положить конец несправедливой кампании максимального давления на Иран».

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