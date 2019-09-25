Москва, 25 сентября, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Главными достоинствами человека, которые надо воспитывать с детства, в ближайшем будущем будут считаться креативность, системное мышление и умение достигать результата, заявил 25 сентября на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ глава Сбербанка Герман Греф.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

По его словам, сочетание этих трёх качеств встречается в людях достаточно редко.

«Из семи миллиардов человек шесть миллиардов будет отсеяно», — заявил Греф.

«Мы для себя прорисовали три компетенции, которые характеризуют «человека будущего». Первое — это человек, который обладает высокой степенью креативности. Второе — у этого человека хорошо развито системное мышление. Согласитесь, что найти человека очень креативного, с системным мышлением большая редкость… И третья составляющая — это умение достигать результатов», — рассказал глава Сбербанка.

Напомним, Международный конгресс организации аудиторов ИНТОСАИ начал работать в Москве 25 сентября. В ИНТОСАИ официально входят 194 страны. Конгресс этой организации проводится каждые три года.