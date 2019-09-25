Москва, 25 сентября, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о введении досудебного урегулирования споров, связанных с социальным страхованием, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Нововведение коснется случаев отказа в назначении соцстрахования от несчастных случаев на производстве или от профессиональных заболеваний, а также рассмотрения жалоб в случае несогласия с выплатами. Сегодня такие вопросы решаются только через суд — застрахованные граждане не вправе обратиться в Фонд социального страхования (ФСС).

В связи с этим, правительство предлагает разрешить решать такие вопросы во внесудебном порядке. Так, если застрахованные граждане не согласны с выплатами или же получили отказ в страховании, то они должны обращаться напрямую в ФСС, а не суд. Таким образом правительство планирует упростит систему рассмотрения жалоб ФСС.