Ашхабад, 25 сентября, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Российский космонавт Олег Кононенко удостоен звания Героя Туркмении. Высшую степень отличия присвоил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает 25 сентября агентство «Туркмения сегодня».

NASA Олег Кононенко

На заседании Халк Маслахаты (Народный совет) республики глава государства также вручил уроженцу Туркмении медаль Altyn Aý. Бердымухамедов присвоил звание Героя Туркмении и медаль Altyn Aý постоянному представителю республики при ООН Аксолтан Атаевой.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года парламент Туркмении присвоил президенту республики Гурбангулы Бердымухамедову звание «Герой Туркмении».

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