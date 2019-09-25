Москва, 25 сентября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. В Москве подведены итоги исполнения бюджета за первые восемь месяцев 2019 года. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента финансов столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Доходы бюджета за этот период составили 1 757,9 млрд рублей. 87,7% от этой суммы — налоговые поступления.

«Прирост налоговых доходов за 8 месяцев 2019 года составил 15,3%, или 204,8 млрд рублей к аналогичному периоду 2018 года», — рассказали в департаменте.

Кассовое исполнение расходов по состоянию на 1 сентября 2019 года составило 1 422,4 млрд рублей, отметили в пресс-службе. Более 94% от этой суммы было направлено на финансирование госпрограмм.