Москва, 25 сентября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В рейтинг губернаторов, за которых в Instagram больше всех голосуют боты, вошли 68 глав регионов России. У 10 губернаторов эксперты насчитали более 40% ботов среди подписчиков в Instagram, свидетельствую данные Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

niekverlaan Мобильный телефон в руках

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В топ-10 лидеров по ботам вошли: глава Тувы Шолбан Кара-оол (63%), мэр Москвы Сергей Собянин (53%), лидер Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров (50%), глава Кировской области Игорь Васильев (50%) руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (48%), губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (47%), лидер Кабардино-Балкарии Казбек Коков (42%), глава Дагестана Владимир Васильев (42%), губернатор Югры Наталья Комарова (42%) и глава Татарии Рустам Минниханов (41%).

Самый «чистый» аккаунт в Instagram оказался у губернатора Новосибирской области Андрей Травников (17%), Смоленской области Алексея Островского (14%) и Чукотского АО Романа Копина (13%).

В среднем число ботов среди подписчиков губернаторов регионов России в Instagram составляет 30,4%. По данным ЦИК РФ, наиболее «чистые» аккаунты зафиксированы в сегменте до 20 тыс. подписчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Facebook провело масштабную чистку фейковых аккаунтов, удалив более 3 млрд таких страниц.

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