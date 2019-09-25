Анадырь, 25 сентября, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Житель Билибино на Чукотке хранил в квартире банку с золотом на 2,8 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском отделе МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

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Местный житель прятал в стеклянной банке, объёмом 580 мл, 1,33 кг золота. По заключению экспертов, установлено, что содержимое банки оценивается в 2,8 млн рублей. Мужчина хранил шлиховое и рудное золото, в составе ещё есть и серебро.

Заведено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Колымы получил 1,6 года колонии-поселения за хранение золота на 4,3 млн рублей.