Сусуман, Магаданская область, , 05:42 — REGNUM Житель Магаданской области получил полтора года колонии-поселения за хранение драгметаллов на сумму 4,3 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По версии следствия, находясь в Сусуманском районе, мужчина 1982 года рождения, нашёл на улице полиэтиленовый пакет с промышленным (самородным) золотом и тремя слитками сплава золота и серебра. Всё это время находку он хранил дома.

Сотрудниками УФСБ России по Магаданской области в ходе обыска по месту жительства, указанные драгоценные металлы были обнаружены и изъяты. По оценкам специалистов, стоимость обнаруженных драгметаллов — более 4,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме сотрудники ФСБ изъяли сплав золота и серебра на 11 млн рублей.