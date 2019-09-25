Екатеринбург, 25 сентября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Более 43% жилья Екатеринбурга пока не подключили к отоплению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.

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В городе пока подключили 56,2% жилья. Специалисты отмечают, что включение в Екатеринбурге идёт по графику.

Схожая ситуация наблюдается в Кушве — там подключили к теплу 60% домов, в Каменском-Районе (66,5% домов). Ожидается, что к 1 октября 2019 года все муниципалитеты будут на 100% обеспечены отоплением.

Напомним, по состоянию на 23 сентября 2019 года в Екатеринбурге подключили лишь 40% жилых домов. Также в городе не подключили к тому моменту отопление в 42% детских садов, из-за чего пришлось временно приостанавливать работу в ряде данных учреждений.