Вашингтон, 25 сентября, 2019, 04:53 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа, заявила лидер Демпартии в нижней палате Конгресса Нэнси Пелоси в специальном обращении.

Здание Конгресса США

«Я объявляю, что палата представителей инициирует официальное расследование в рамках импичмента», — заявила она.

Пелоси обвинила Трампа в нарушении своих конституционных обязанностей и подчеркнула, что деятельность Трампа «предает должность президента и национальную безопасность США». Основанием для импичмента Пелоси назвала телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер якобы оказывал давление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать полную стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее он подчеркнул, что госсекретарь американского Госдепа Майк Помпео уже получил соответствующее разрешение от украинского правительства.