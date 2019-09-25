Ашхабад, 25 сентября, 2019, 03:53 — ИА Регнум. На автозаправках в столице Туркмении можно регулярно наблюдать очереди за бензином марки А-95. Причиной их появления стали перебои с поставками этой марки автомобильного топлива, пишет «Хроника Туркменистана».

Бензин

Происходит это даже несмотря на то, что на этих же станциях имеется в наличии синтетический бензин марки А-92 Евро-5. Однако он гораздо менее популярен среди местных автовладельцев, поскольку стоит на четверть дороже 95-го — 2 маната (36,6 рубля) за литр.

Отмечается, что наиболее вероятной причиной проблем с поставками бензина марки А-95 в столицу и в регионы Туркмении стало то, что одно из крупнейших предприятий по выпуску этой разновидности автомобильного топлива — Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов простаивает около шести месяцев из-за отсутствия денег на ремонт и приобретение нового оборудования.

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