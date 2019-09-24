* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, 24 сентября, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Два члена парламента Афганистана от провинции Гильменд и член совета провинции заявили, что так называемое Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернуло деятельность по вербовке в свои ряды террористов в афганской провинции Гильменд с целью укрепления своих позиций на юге страны. Об этом сообщает афганское информационное агентство Толо Ньюс.

Террористы

По словам депутатов, данные из открытых и разведывательных источников свидетельствуют о начале активной вербовочной деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северных уездах Гильменда, таких как Муса-Кала, Навзад и Вашир.

Члены парламента Афганистана от провинции Гильменд Гулам Вали Афган и Мирваис Хадим заявили, что так называемое Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только набирает, но и обучает боевиков в этой части страны, призвав правительство и международное сообщество уделить серьезное внимание этому вопросу.

Информацию парламентариев также подтвердил глава совета провинции Гильменд Аттаулла Афган, сообщает Толо Ньюс.

Между тем губернатор провинции Гильменд Ясин Хан заверил, что афганские силы безопасности полностью готовы противостоять ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается найти точку опоры в Гильменде, но, основываясь на разведывательной информации, практическая деятельность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гильменде пока не была замечена, так как местное население не разделяет взглядов экстремистов», — сказал губернатор.