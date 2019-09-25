Киев, 25 сентября, 2019, 08:11 — ИА Регнум.

President.gov.ua Патриарх Варфоломей I

Череда расколов, вызванная пресловутым томосом Константинопольского патриарха Варфоломея по поводу украинской автокефалии, продолжает набирать обороты. О том, как испытание на прочность показало аморфность и самонедостаточность восточного православия под эгидой Константинополя, рассказывает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

Пример событий на Украине, где после широко разрекламированной автокефализации и обретения независимости местной православной церкви дело кончилось откровенным скандалом, пока что не вразумляет ни самих раскольников, ни тех, кто намеревается пойти тем же путем. На Украине раскольничий томос вызвал к жизни не некую благолепную «святейшую церковь Украины», а свару между участниками этого проекта и очередное возникновение «киевского патриархата» из, казалось бы, небытия.

Так что начатый в 2018 году эксперимент по предоставлению самостоятельности кому ни попадя силами одного поссорившегося со всеми прочими патриарха успешным никак не назовешь. И в нынешнем году это утверждение получает все новые подтверждения своей справедливости. Вот и западноевропейские православные, объединенные в «архиепископию Русских православных церквей в Западной Европе», предпочли не выполнять распоряжение Варфоломея о переходе в ведение региональных митрополитов греческой традиции, а попросились в состав РПЦ МП, явив тем самым завидное благоразумие. А это ни много ни мало около 120 приходов.

Читайте статью Марьяна Сидорива «Православие. «Год расколов». Далее везде».