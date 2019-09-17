17 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

В сравнении с монолитами краеугольных камней «западной цивилизации» — католичества и протестантизма, восточное православие сейчас выглядит аморфной и самонедостаточной массой, возглавляемой параноидально амбициозным пастырем нескольких тысяч греков в Турции. Зато эта масса азартно воюет «сама с собой», причем уже на уровне каких-то полутора сотен религиозных общин в Европе. И азарт нарастает. А это и есть цивилизационное поражение.

Марьян Сидорив, , 20:59 — REGNUM В будущих книгах по истории восточного православия (если, конечно, у него есть это будущее) год 2019-й, наверно, так и будет назван «годом расколов». Началось все в январе, когда патриарх Константинопольский (он же Экуменистический) Варфоломей предоставил «Томос об Автокефалии» украинской поместной Церкви, дав ей не совсем эстетическую аббревиатуру СЦУ (Святейшая Церковь Украины). Этим он расколол восточное православие в целом, поскольку ни одна из автокефальных Церквей СЦУ так и не признала, а в отношении самого Варфоломея все увереннее звучат обвинения в «цезарепапизме», желании единолично решать канонические, экклезиологические, канонические, исторические, кадровые и прочие проблемы восточного христианства. Совсем как римский папа в отношении католичества. И это совсем не радует предстоятелей иных автокефальных Церквей — от жаркого Иерусалима до холодной Польши.

Своды Часовни Троицы. Люблинский Замок © Ольга Эдельман

Варфоломеевский Томос расколол и Русскую Православную Церковь. Расколол не канонически, а чисто физически, попыткой отъема у нее доброй трети ее приходов, расположенных на территории Украины.

Потом активизировался раскол в Сербской Православной Церкви, где за автокефалию выступают черногорцы, во главе с митрополитом Михаилом (Мирашем Дедеичем) при активной поддержке президент Мило Джукановича.

Потом, ирония судьбы, произошел раскол в новосозданной СЦУ, где ее «почетный патриарх» Филарет вдруг осознал, что «по нечетным» его явно лишают власти и денег выпестованные им же «молодые хулиганы», в том числе и предстоятель СЦУ, 41-летний митрополит Епифаний. Ветеран церковных интриг Филарет думал не особо долго и «восстановил» свое старое детище — Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата. И кто победит в спарринге Филарет — Епифаний, опыт или молодость, надо еще очень подумать. Я бы поставил на опыт: совсем недавно Филарет смог добиться судебного запрета совершать любые действия с имуществом Киевского патриархата, а также по ликвидации религиозной организации «Киевская патриархия УПЦ КП».

И вот теперь — Западная Европа. 27 ноября прошлого, 2018 года, года Варфоломей, очевидно в головокружении от украинских успехов, внезапно распустил «Архиепископию Русских Православных Церквей в Западной Европе» (АРПЦЗЕ), которая последние десятилетия была автономным Экзархатом Константинопольской Церкви. И отдельным «Актом о каноническом подчинении» (12.01.2019) приказал европейским приходам перейти под региональных митрополитов греческой традиции.

АРПЦЗЕ — это совсем немного, 121 приход в Германии, Англии и Ирландии, Италии, Бенилюксе и Скандинавии. Но это символ русского присутствия в Западной Европе. «Русские» не захотели терять автономию и уходить в прямое подчинение к «греческим» ставленникам, и 23 февраля на своей Генеральной Ассамблее дружно (191 голос против 15-ти) проголосовала против роспуска Архиепархии.

После этого представители АРПЦЗЕ вели «переговоры о переходе» с рядом православных церквей, но, судя по коммюнике канцелярии предстоятеля АРПЦЗЕ, архиепископа Иоанна Хариупольского от 14 сентября 2019 года:

Русская Православная Церковь Заграницей — «не оправдала наших ожиданий об автономии»;

— «не оправдала наших ожиданий об автономии»; Православная Церковь в Америке —«отвергла любую возможность канонической связи с ней»;

—«отвергла любую возможность канонической связи с ней»; Румынская Православная Церковь — не имеет возможности принять всю Архиепископию, а «только те церкви и приходы, которые желают этого в отдельности, чтобы они во второй раз могли, при необходимости, быть сгруппированы в соответствии с контурами, которые будут определены. Это подразумевает смерть нашей архиепархии».

Диалог с константинопольским патриархом тоже ничего не дал: Варфоломей «не позволил мне увидеть никакого другого решения, кроме решения, которое было принято 12 января 2019 года, а именно демонтаж» (из отчета митрополита Иоанна).

С Иоанном Варфоломей тоже не церемонился. 31 августа решением Синода Константинопольского патриархата архиепископ Хариупольский был просто уволен. Точнее «освобожден от попечения приходов Русской Традиции в Западной Европе», которые в настоящее время управляются греческим иерархом Константинополя в любой области, в которой они находятся.

Русская Православная Церковь времени не теряла, и предложила АРПЦЗЕ свой «проект привязанности», который гарантирует «европейским русским» сохранение действующей структуры Архиепархии и ее Устава, автономию в управлении и самостоятельности в финансовых операциях и операциях с недвижимостью.

И не удивительно, что на новой Генеральной Ассамблее АРПЦЗЕ (Париж, 7 сентября 2019 года) на голосование был поставлен только один вопрос: «Принимаете ли Вы акт о каноническом присоединении Архиепископии к Московскому Патриархату, представленный в опубликованном документе?».

104 ответили да (58,1% действительных поданных голосов),

75 ответили нет (то есть 41,9% действительных поданных голосов)

«Против», судя по всему, проголосовали представители 36-ти приходов Южной Франции и «деканата Великобритании и Ирландии».

Но по правилам, даже если явное большинство проголосовало за предложение о канонической привязанности к Московскому Патриархату, этого недостаточно. Статья 35 Устава Архиепархии, касающейся действительности заседаний внеочередных общих собраний, указывает, что «обсуждения должны быть одобрены большинством в две трети действительных избирательных бюллетеней». Но согласно 28-й статье Устава архиепископ может принять решение после консультации с епископским комитетом. Если большинство, превышающее 4/5, выступает против мнения архиепископа, он должен отложить свое мнение во имя церковного единства.

Архиепископ так и поступил. 14 сентября Иоанн заявил: «Теперь я обязан принять решение, потому что мои пасторы в своем подавляющем большинстве просят меня не только покинуть Константинопольский Патриархат, но и присоединиться к Московскому Патриархату на условиях, которые мы согласовали». В тот же день глава АРПЦЗЕ направил письмо патриарху РПЦ Кириллу принять его в ведение Московского патриархата.

Очень оперативно, в тот же день Синод РПЦ принял специальное решение удовлетворить просьбу Иоанна, присвоить ему титул «архиепископа Дубненского» и оставить за ним управление всеми европейскими приходами, которые за Иоанном последуют. То есть, у бывшего епископа Хариупольского, а ныне Дубненского осталась возможность сохранить «Архиепископию русских православных церквей в Западной Европе», что позволяет предположить, что за ним последует немалое количество приходов.

«Эпизод с АРПЦЗЕ» является, без сомнения, мелкой, но изысканной местью Варфоломею. В стиле: «Ах, ты у меня Украину забираешь? А я тебя Европы лишу». Но следует отдавать себе отчет, что это — не переход. Это именно раскол! Раскол пусть и маленькой, но весомой церковной структуры восточного православия.

А значит — еще одно поражение восточно-православной цивилизации в той межцивилизационной борьбе, которая составляет основное содержание современности. Как, впрочем, и всей человеческой истории. В сравнении с монолитами краеугольных камней «западной цивилизации» — католичества и протестантизма, восточное православие сейчас выглядит аморфной и самонедостаточной массой, возглавляемой параноидально амбициозным пастырем нескольких тысяч греков в Турции. Зато эта масса азартно воюет «сама с собой», причем уже на уровне каких-то полутора сотен религиозных общин в Европе. И азарт нарастает.

А это и есть цивилизационное поражение.

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