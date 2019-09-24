Париж, 24 сентября, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Хранящаяся в венецианском музее работа Леонардо Да Винчи «Витрувианский человек» в течение восьми недель будет представлена на выставке в Лувре, передает информагентство ANSA во вторник, 24 сентбяря.

Иван Шилов ИА REGNUM Витрувианский человек

Выставка, приуроченная к 500-летию со дня смерти художника, откроется в Париже 24 октбяря.

Соглашение министров культуры Италии и Франции также предполагает, что в марте 2020 года в римском Квиринальском дворце пройдет выставка нескольких хранящихся во Франции работ Рафаэля Санти.