Волгоград, 24 сентября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Инаугурация вновь избранного губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». На торжественную церемонию были приглашены 250 гостей — представители всех ветвей власти региона, руководители муниципальных образований и предприятий, почётные жители, общественники, спортсмены, деятели культуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Волгоградской области Андрей Бочаров

В зал внесли государственный флаг РФ и флаг Волгоградской области, Конституцию России и Устав региона. По протоколу, председатель Волгоградского облизбиркома Виктор Черячукин огласил итоги выборов.

«Вступая в должность губернатора Волгоградской области, торжественно клянусь верно служить народу, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и законы Волгоградской области, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности и всемерно способствовать процветанию Волгоградской области и повышению благосостояния её населения», — произнёс присягу Андрей Бочаров.

Губернатор пообещал продолжать улучшать качество жизни жителей Волгоградской области. Напомнил о реализации национальных проектов.

«Мы будем, как и прежде, работать в единой команде с жителями, с общественностью, опираясь на поддержку президента нашей страны. Никто не сделает такую масштабную работу за нас. Только вместе. Только в единой команде. Объединив усилия всех, кто любит и заботится о родной земле, о Волгоградской области, её развитии, мы и дальше будем работать для людей, стремиться сделать больше и двигаться только вперёд», — сказал Андрей Бочаров.

В первый раз Андрей Бочаров вступал в должность губернатора ровно пять лет назад в Волгоградской областной думе. В единый день голосования 8 сентября 2019 года за него проголосовало 76,81% избирателей. Явка на выборах составила 41,23%.