Бочаров вновь вступил в должность губернатора Волгоградской области
Волгоград, 24 сентября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Инаугурация вновь избранного губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». На торжественную церемонию были приглашены 250 гостей — представители всех ветвей власти региона, руководители муниципальных образований и предприятий, почётные жители, общественники, спортсмены, деятели культуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В зал внесли государственный флаг РФ и флаг Волгоградской области, Конституцию России и Устав региона. По протоколу, председатель Волгоградского облизбиркома Виктор Черячукин огласил итоги выборов.
Губернатор пообещал продолжать улучшать качество жизни жителей Волгоградской области. Напомнил о реализации национальных проектов.
В первый раз Андрей Бочаров вступал в должность губернатора ровно пять лет назад в Волгоградской областной думе. В единый день голосования 8 сентября 2019 года за него проголосовало 76,81% избирателей. Явка на выборах составила 41,23%.