Москва, 24 сентября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Среди покупателей квартир в новостройках Новой Москвы вырос спрос на жилье комфорт-класса. Доля этого сегмента в новостройках оставляет порядка 80%, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

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В данный момент в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) покупателям предлагается более 7 тыс. квартир площадью около 430 тыс. кв. метров.

За восемь месяцев 2019 года в Новой Москве построено более 1 млн кв. метров жилья. Из-за роста спроса на квартиры, растет и стоимость квадратного метра. За год цена выросла на 16%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве больше половины новых квартир граждане покупают в ипотеку.

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