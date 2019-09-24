Москва, 24 сентября, 2019, 09:58 — ИА Регнум. В начале новой недели нефть подешевела на фоне негативных отраслевых и экономических сигналов. Brent протестировала отметку 63 доллара за баррель и перешла в режим консолидации над этим уровнем на утренних торгах во вторник, хотя и сохраняет медвежий уклон. При этом котировки по-прежнему проводят большую часть времени между 100‑ и 200-дневными скользящими средними, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Трейдеры продолжают демонстрировать бурную реакцию на новости из Саудовской Аравии. Здесь ситуация выглядит неоднозначно. Поступают сообщения о том, что королевства уже восстановило добычу на 75% и полностью вернет утраченные баррели уже к началу следующей недели.

Но также есть предположения, что на самом деле процесс восстановления инфраструктуры потребует больше времени. Неопределенность на этом фронте мешает росту цен, вводя игроков в замешательство.

Между тем участники рынка также оценивают сигналы со стороны экономики. Серьезным ударом по рисковым активам, включая нефть, стали данные по деловой активности в производственном секторе Германии, где показатель обвалился к минимальным за 10 лет значениям, подтвердив риск назревающей рецессии в крупнейшей экономике региона.

Сегодня Япония тоже опубликовала слабые данные по PMI, что добавило негатива. В краткосрочной перспективе сдержать понижательное давление на Brent могут позитивные комментарии с торгового фронта.

К слову, таковые уже появились — Китай решил освободить от дополнительных пошлин импорт сои, свинины и других сельскохозяйственных товаров США, сделав ответный шаг после того, как Вашингтон отложил повышение тарифов на товары из КНР на сумму $250 млрд», — пояснил эксперт.

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