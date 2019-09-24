Москва, 24 сентября, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Торги по Brent 23 сентября завершились снижением на 0,3%. В начале европейской сессии цена снижалась до $63,53, с которой восстановилась до $64,78, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Восстановлению цен способствовали разговоры о том, что Саудовской Аравии потребуются месяцы для восстановления добычи нефти вместо обещанных руководством компании 10 недель.

Нефтяная госкомпания Saudi Aramco утверждает, что до конца сентября добыча нефти вернется на полную мощность. К настоящему моменту восстановлено более 75% добычи нефти, которую страна потеряла из-за совершенной атаки дронов.

Данные не проверить, поэтому остается следить за спекулянтами. Судя по цене, они не верят сделанным заявлениям Saudi Aramco.

Сегодня, 24 сентября, на торгах в Азии баррель Brent торгуется на уровне $64,44. На рынке боковая динамика в диапазоне $62,85−66,45 может сохраниться до 26 сентября.

В этот день выйдут отчеты по запасам нефти от Американского института нефти и минэнерго США. По прогнозам ожидается сокращение запасов нефти в пределах 0,7−1,2 млн баррелей в сутки.

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