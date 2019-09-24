Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Южная Корея ожидает скорого возобновления переговоров на рабочем уровне между Соединенными Штатами и КНДР для подготовки нового саммита лидеров двух стран, заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Флаги США и КНДР

«Я буду ожидать скорого возобновления переговоров рабочего уровня между США и Северной Кореей», — заявил он.

Мун Чжэ Ин выразил надежду, что вскоре состоится третья встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По мнению президента Южной Кореи, эта встреча может стать «великим достижением» в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль заявил о скором возобновлении переговоров между США и КНДР. По его словам, преодоление последствий второго саммита, который проходил в Ханое и был признан провальным, будет непростым.