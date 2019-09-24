Лондон, 24 сентября, 2019, 03:16 — ИА Регнум. Участники съезда Лейбористской партии Великобритании в ходе голосования выступили против изменения политики партии по вопросу выхода страны из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Также партия высказала поддержку своему лидеру Джереми Корбину и его стратегии по Brexit. Таким образом, все слухи о скорой отставке Корбина с поста главы Лейбористской партии оказались пустыми.

«Итак, позиция Корбина по Brexit имела большой успех на съезде лейбористов. Это означает, что партия готова сплотиться вокруг лидера, несмотря на слухи различных комментаторов», — заявила глава МВД теневого кабинета Великобритании Дин Эббот.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября президент США Дональд Трамп и британский премьер-министр Борис Джонсон договорились о заключении торговой сделки между странами. Отмечалось, что окончательное подписание договора состоится в июле 2020 года.