Трамп поддержал ас-Сиси: у Египта великий лидер
Вашингтон, 24 сентября, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о поддержке египетского коллеги Абделя Фаттаха ас-Сиси, сообщает 23 сентября агентство Reuters.
Kremlin.ru
Абдель Фаттах ас-Сиси
По мнению главы Белого дома, США и Египет связывают прекрасные долгосрочные отношения.
«У всех есть демонстрации, — прокомментировал американский лидер протесты против ас-Сиси в Египте. — Нет, меня это не касается. У Египта великий лидер».
Напомним, более 350 человек было задержано в ходе столкновений между недовольными политикой египетского президента и правоохранителями. Граждане Египта требуют отставки ас-Сиси и соблюдения прав человека.