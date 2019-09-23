Вашингтон, 24 сентября, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о поддержке египетского коллеги Абделя Фаттаха ас-Сиси, сообщает 23 сентября агентство Reuters.

Kremlin.ru Абдель Фаттах ас-Сиси

По мнению главы Белого дома, США и Египет связывают прекрасные долгосрочные отношения.

«У всех есть демонстрации, — прокомментировал американский лидер протесты против ас-Сиси в Египте. — Нет, меня это не касается. У Египта великий лидер».

Напомним, более 350 человек было задержано в ходе столкновений между недовольными политикой египетского президента и правоохранителями. Граждане Египта требуют отставки ас-Сиси и соблюдения прав человека.