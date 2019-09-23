Москва, 23 сентября, 2019, 23:06 — ИА Регнум. В Казани может появиться торговое представительство США. Об этом заявил президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко. Дипломатические учреждения США не имеют торговых представительств, их функции выполняют подразделения торговой палаты страны.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань

По его словам, организация рассматривает именно Татарию для открытия третьего в России представительства после Москвы и Санкт-Петербурга, поскольку в регионе созданы наиболее комфортные условия для работы иностранных компаний.

«Поэтому естественно, что этот регион интересен нашим компаниям», — сказал Родзянко в интервью газете «Известия». Однако он уточнил, когда именно планируется открытие представительства, этот вопрос прорабатывается.

По словам главы агентства инвестиционного развития Татарии Талии Минуллиной, республика остается лидером по привлечению иностранных инвестиций после столичных регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Однако инвестуспех указанных регионов она объяснила «мощным федеральным административным ресурсом».

Основной инвестор в экономику республики — Турция, на которую приходится свыше 60% всех вложений, в 2018 году, согласно данным ведомства, прямые инвестиции из Америки за 2018 год и первое полугодие 2019-го — $219 млн, что выше показателя Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2019 года внешнеторговый оборот США и Татарии составил 290,4 млн долларов. В частности, Татария экспортирует в США топливо, нефть и продукты нефтехимии, битуминозные вещества, пластмассы, каучук, удобрения, древесину, электрические машины и оборудование. В начале сентября делегация Торгово-промышленной палаты Татарии представила в Американской торговой палате в Москве промышленный и инвестиционный потенциал республики.