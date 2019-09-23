Вашингтон, 23 сентября, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Американские военные появятся в Польше за счёт их перевода из других стран Европы, заявил 23 сентября президент США Дональд Трамп на встрече с польским президентом Дудой.

U.S. Army Europe Американские и польские солдаты в ходе учений стран-участниц НАТО. Польша, апрель 2014 года

По словам Дональда Трампа, ради размещения военных контингентов США в Польше Вашингтон не будет отправлять в Европу дополнительные войска, а переместит их из других европейских стран на объекты, которые построит Польша за свой счёт.

«Вероятно, мы будем перемещать военных из других мест в Европе, а не отправлять новых туда», — заявил Трамп в Нью-Йорке в ходе подписания с Дудой Совместной декларации о военном сотрудничестве.

При этом Трамп заявил, что усиление американской военной группировки в Польше не является реакцией на «российскую угрозу».

«Я так абсолютно не считаю», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Варшава и Вашингтон заявляли об увеличении американского военного присутствия в Польше на одну тысячу человек, а также о размещении там эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.

Польша, со своей стороны, обязуется за свой счет построить всю необходимую для американских военных инфраструктуру.