Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф исключает возможность переговоров с США на высшем уровне, 23 сентября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ядерная сделка

Зариф сообщил журналистам на Генассамблее ООН, что от Соединенных Штатов не поступало запроса на проведение переговоров с ним или с президентом Хасаном Рухани.

Кроме того, глава иранского МИДа заявил, что президент США Дональд Трамп«закрыл дверь для переговоров» после одобрения новых санкций против Ирана.

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