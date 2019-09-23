Бишкек, 23 сентября, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдел Азиз Аль-Сауда и народ страны с Днем провозглашения Королевства Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Сооронбай Жээнбеков

Киргизстанский лидер пожелал монарху счастья и успехов, а народу Саудовской Аравии — мира и процветания.

«Убежден, что сотрудничество Киргизии и Саудовской Аравии, основанное на доверии и взаимопонимании будет и дальше развиваться на благо двух народов», — подчеркнул Жээнбеков.