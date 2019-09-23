Пакистан заявил о готовности покупать российский сжиженный газ
Исламабад, 23 сентября, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Пакистан не видит препятствий для приобретения российского сжиженного природного газа (СПГ), заявил 23 сентября замглавы пакистанского сената Салим Мандвивалла журналистам агентства РИА Новости.
Стоит отметить, что сейчас Пакистан начал испытывать проблемы с поставками газа из Ирана. Это вызвано санкциями, введёнными США.
Кроме того, Пакистан не имеет возможности получать газ по трубопроводам из-за отсутствия таковых.
«Россия всегда была экономическим партнером Пакистана. И если у России, я уверен, есть предложение по поводу СПГ, думаю, у Пакистана не должно быть никаких проблем», — цитирует агентство слова Салима Мандвиваллы.
В данный момент министерство энергетики Пакистана одобрило создание пяти терминалов СПГ группой компаний, в числе которых Exxon Mobil и Royal Dutch Shell. Терминалы планируется построить за два-три года.