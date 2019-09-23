Лондон, 23 сентября, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Нефть марки Brent переместилась в «красную зону», однако всё ещё держится выше $64 за баррель, 23 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В настоящий момент ноябрьский фьючерс на Brent потерял в цене 13 центов (0,20%) и оценивается в $64,15 за баррель. Ранее в ходе торгов «мировой эталон» поднялся до максимума в $65,38 за баррель.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки WTI находится в плюсе на три цента (0,05%), на отметке $58,12 за баррель. Максимальным значением торгов для WTI являются $59,14 за баррель.

Читайте также: Нефть поддержит напряженная обстановка на Ближнем Востоке