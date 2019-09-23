Москва, 23 сентября, 2019, 16:16 — ИА Регнум. В связи с приближающимися выборами президента США оппоненты действующего главы Белого дома Дональда Трампа снова надеются раскрутить информационную кампанию вокруг его мнимых связей с Москвой и обвинить его в том, что он готов сдать Украину России. Об этом 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя информацию о том, что президент США будто бы не считает, что Вашингтону стоит ссориться с Москвой из-за Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорок пятый

«Очевидно, что сейчас мы наблюдаем за очередной информационной атакой на Трампа. Его хотят обвинить в том, что он хочет сдать Украину русским, — сказал Шаповалов. — Оппоненты Трампа пытаются перезапустить обвинения по поводу связей Трампа с Россией. После неудачи с докладом Мюллера эта тема фактически завяла и не получила развития. И вот теперь по мере приближения к выборам в США принято решение реанимировать её».

Это, по словам Шаповалова, особенно актуально, если учесть, что эта тема органично накладывается на другой скандал, связанный с попытками Трампа добиться от президента Украины Владимира Зеленского компромата на вероятного кандидата на пост президента США Джо Байдена.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президента США Дональда Трампа обвиняют в давлении на президента Украины с требованием начать расследование в отношении соперника Трампа на выборах-2020 от Демократической партии Джо Байдена и его сына.