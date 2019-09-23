Магас, 23 сентября, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о снижении Россией добычи нефти в сентябре 2019 года. Такая мера принята для того, чтобы достигнуть уровня квоты в соглашении ОПЕК+. Об этом глава Минэнерго РФ заявил в Ингушетии, где он присутствует на открытии подстанции «Плиево Новая».

Добыча нефти

В ответ на вопрос, ожидается ли в сентябре снижение добычи нефти, министр ответил:

«Мы ожидаем в соответствии с установленными параметрами, квотами и соглашениями в конце месяца в среднем».

Так, если на конец августа добыча нефти находилось на уровне 299 тысяч баррелей в сутки, то к концу сентября снижение добычи должно составить 228 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

Согласно соглашению ОПЕК+ о снижении добычи нефти, которое действует с начала 2017 года в странах, подписавших его, до конца марта 2020 года планируется сокращение добычи в объеме 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Из них на Россию приходятся 228 тысяч баррелей.