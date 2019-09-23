Каир, 23 сентября, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Египет поднялся на девять мест в Индексе привлекательности для путешествий и туризма, который ежегодно публикуется на сайте Всемирного экономического форума. Согласно обновленному рейтингу, Египет поднялся с 74 на 65 место в мире. Об этом сообщает главное новостное издание Египта газета Al Ahram.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Виндсерферы. Египет

Согласно сопроводительному отчету, Египет сделал огромный шаг вперед в продвижении своей туристической привлекательности с помощью маркетинговой активности. Кроме того, усилению конкурентоспособности способствовали вложения в инфраструктуру.

Египет стал лучшей страной в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в области обеспечения экологической устойчивости и сохранения культурных ресурсов. Также Египет занял первое место в регионе по показателю безопасности.

Министр туризма Египта Рания аль-Машат заявила, что улучшение позиций Египта в туристическом рейтинге Всемирного экономического форума отражают явный успех проводимых в стране структурных реформ в этой области.