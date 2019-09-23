Донецк, 24 сентября, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Даже без объявленной киевской постмайданной хунтой безудержной «европеизации» конфликт Киева с Донбассом все равно был неизбежен. О причинах такой тенденции рассказывает автор ИА REGNUMЮрий Ковальчук.

Юрий Ковальчук Иверский монастырь в донецком аэропорту, 2014 год

В противовес тем областям Украины, где прочно возобладала идея «никогда мы не будем братьями», Донбасс никогда серьезно не относился к антирусским инициативам очередного киевского начальства. Все эти запреты на русский язык и подобные идеи спокойно спускались на тормозах, оставляя в обыденной жизни донецкого жителя все по-прежнему. Удивительно, но именно атака на православие стала последней каплей, переполнившей чашу долготерпения Донбасса.

Об этом говорит и судьба, постигшая прокиевские религиозные деноминации. Еще в начале 2000-х на Востоке Украины не жаловали раскольников из т. н. Киевского патриархата, а раскольничьи попытки захватывать православные храмы канонического УПЦ МП лишь подливали масла в огонь. Теперь же церкви «Киевского патриархата» закрыты в связи с отъездом священников на Украину. Так же поступили и греко-католики, оставив на Донбассе двух или трех своих служителей. Даже протестанты ушли в подполье. Никаких преследований, которые были бы на руку киевским пропагандистам, ни в ЛНР, ни в ДНР не наблюдается, просто идеологические разногласия оказались важнее рассуждений о любви и братстве.

Читайте статью Юрия Ковальчука «Донбасс стал чужим Украине не только по языку, но и по вере».