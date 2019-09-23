Рабат, 23 сентября, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Марокканское Агентство по развитию туризма обнародовало новые статистические данные, отметив, что в первой половине 2019 года Королевство Марокко посетили свыше 7,5 миллионов туристов, что на 8,2% выше показателя за отчетный период прошлого года. Марокканское информационное агентство MAP сообщает, что данная статистика отражает значительное увеличение туристического потока в ходе летнего сезона текущего года, так как в начале августа Агентство называло число в пять миллионов туристов.

Зинаида Серебрякова. Марракеш. 1932

Больше всего иностранных посетителей прибывают из Испании и Германии, на их долю приходятся порядка 9% всех зарубежных туристов. Кроме того, значительное количество отдыхающих приезжает в Марокко из Нидерландов и Великобритании (по 8% соответственно).

Основными туристическими направлениями Марокко остаются города Марракеш и Агадир, в первой половине 2019 года в них свой отпуск провели больше половины прибывших иностранцев (порядка 57%). Кроме того, в данных городах Агентство зафиксировало рост числа отдыхающих (на 3% и 8% соответственно). Еще одним марокканским городом, в котором отмечен всплеск туристической активности, стал Танжер, в нем рост турпотока составил 11%.