Симферополь, 23 сентября, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Симферополь — локомотив местного самоуправления Крыма, в следующие пять лет должен стать образцом решения муниципальных программ и иметь чёткий выстроенный курс развития, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов после избрания главы горсовета Симферополя 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

«Как только мы зададим этот курс, все поверят в нашу команду… Здесь должны быть прорывные проекты, это — локомотив нашего местного самоуправления. Я никогда в предыдущие годы не посещал совет, думал, что это не наше дело, но сегодня решил это напутствие сделать. Желаю, чтобы следующие пять лет горсовета были успешными», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председателем симферопольского горсовета был переизбран член «Единой России» Виктор Агеев.