Москва, 23 сентября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Всероссийские проверочные работы (сокращенно ВПР) — самая массовая оценочная процедура в российской школе, которая была введена в 2015 году. С тех пор российские школьники написали 33 млн проверочных работ. О том, что представляют собой ВПР, для чего они проводятся и какие изменения претерпят в перспективе, ИА REGNUM рассказывает директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко.

Иван Шилов ИА REGNUM

—Сергей Владимирович, с какой целью проводятся ВПР?

Прежде всего ВПР позволяет определить уровень подготовки школьников на разных этапах обучения. Главная цель этой контрольной процедуры — развитие единого образовательного пространства в нашей стране за счет единых требований к условиям реализации школьных стандартов (учебных программ) и результатам их освоения. Благодаря этому гарантируется качество образования каждому ученику, независимо от места его проживания.

— Как используются результаты ВПР и можно ли считать эту процедуру аналогом итоговой аттестации?

ВПР — это итоговые контрольные работы, которые проводятся по отдельным учебным предметам по завершении обучения в каждом классе, с 4-го — по 8-й и в 11-м.

Отдельно могут написать ВПР по географии десятиклассники, у которых пройдена программа по этому предмету. Но они пишут по тем же вариантам, что и выпускники 11-х классов. За организацию проверочных работ отвечают регионы или школы, но расписание, тексты заданий и критерии оценивания устанавливаются на федеральном уровне и являются едиными для всех. Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Результаты ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки деятельности школ, учителей, муниципальных и региональных органов управления образованием.

summa Глобус

— В каких классах и по каким предметам планируется проводить ВПР в этом учебном году?

В 2019—2020 учебном году предполагается проведение ВПР (весна 2020 года):

в 4-х классах: по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»;

в 5-х классах: по предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»;

в 6-х классах: по предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание»;

в 7-х классах: по предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Иностранный язык»: «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык»;

в — х классах: по предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия»;

в 10-х классах: по предмету «География»;

в 11-х классах: по предметам «Физика», «Химия», «География», «Биология», «История», «Иностранный язык»: «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык».

(сс) geralt Математика

— Какие нововведения ожидаются в проведении ВПР в этом учебном году? Будут ли эти работы обязательными или школам предоставят право выбора?

Всероссийские проверочные работы являются обязательными для обучающихся с 4-го по 7-й классы включительно. 8-е, 10-е и 11-е классы принимают участие по решению образовательной организации. Что касается содержания работ, то оно остается прежним и соответствует опубликованным на сайте ФИОКО (https://fioco.ru) демоверсиям и описаниям. Материалы в 4−7-х классах работ будут создаваться в автоматическом режиме из банка заданий ВПР. У каждой школы будут свои варианты.

— Какова причина введения нового формата заданий? Связано ли это с замечаниями учителей?

Речь не идет о формате заданий. Вообще школа не заметит никаких изменений, кроме одного: она сможет проводить работы в удобное для себя время. Это главное, для чего вводится такая система. Каждая школа получает по каждому предмету свои варианты работы и может гибко выстроить расписание проведения ВПР. Замечу, что до 2019 года расписание проведения ВПР устанавливалось единое по дням. Но в 2020 году, как раз за счет введения технологии генерации вариантов, появилась возможность сделать расписание более комфортным. Школам вместо точных дат даются интервалы в несколько дней для проведения каждой работы. Таким образом, можно составить наиболее удобное для себя расписание. При этом варианты для разных школ равноценны и собраны по одной и той же схеме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

— В чем еще будет заключаться удобство нового формата по сравнению с нынешним?

Другое достоинство такой технологии заключается в том, что она помогает решить проблему «утечек» и вывешивания ответов на задания ВПР в интернет. Такая публикация становится бессмысленной, поскольку у каждой школы свои задания и, соответственно, свои ответы. Таким образом, если школа обращается с полученными вариантами аккуратно, то вполне может не допустить их появления в сети и списывания ответов детьми во время проведения ВПР.

— Как, по Вашему мнению, можно добиться более объективной оценки ВПР в школах?

Наверное, самым важным и перспективным способом повысить результаты любой оценки является изменение менталитета. Все участники образовательного процесса должны быть заинтересованы в получении честных результатов. Это необходимо для дальнейшего развития, для преодоления проблем, для повышения качества образования. Добиться изменения отношения к проблеме честной оценки достаточно сложно. Но это возможно. В первую очередь надо исключить практику наказания за низкие результаты, заменив ее помощью в решении проблем. Это будет работать и по отношению к ученикам, и по отношению к учителям, и директорам школ. Тут очень важно объединить усилия, создавая атмосферу уважения к успехам в образовании и внимания к имеющимся проблемам и дефицитам.