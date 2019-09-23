Могадишо, 23 сентября, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Иранский мужчина, удерживаемый сомалийскими пиратами более четырех лет, был доставлен в столицу Эфиопии в субботу, 21 сентября, после того, как его похитители освободили его, потому что он нуждался в срочной медицинской помощи. Об этом сообщает ВВС Africa.

Иван Шилов ИА REGNUM Сомали

Освобождение Мухаммеда Шарифа Панахандеха означает, что три других заложника все еще удерживаются сомалийскими пиратами, сообщают представители организации «Партнерство по поддержке заложников» (HSP), которые вели переговоры о его освобождении.

Его здоровье значительно ухудшилось за последние недели, что придало новый импульс усилиям по обеспечению его освобождения, заявил в субботу, 21 сентября, Джон Стид из «Партнерства по поддержке заложников».

«Он сильно истощен. Он потерял огромное количество веса. Он напомнил мне человека, которого только что выпустили из нацистского концлагеря», — сказал Стид.

Шариф прибыл в Аддис-Абебу рейсом Ethiopian Airlines из города Гарове. По словам Стида, он получит медицинскую помощь в Эфиопии, прежде чем его доставят домой в Иран.

Напомним, что Шариф был захвачен с тремя другими мужчинами в марте 2015 года после нападения на иранское рыболовецкое судно FV Siraj.