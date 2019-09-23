Астана, 23 сентября, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает 23 сентября телеканал «Хабар 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Токаев планирует встретиться с главами государств и правительств, а также представителями бизнеса. Отмечается, что прибытие казахстанского лидера в США было анонсировано изданием The Hill. Основная часть статьи президента в американском издании посвящена привлечению иностранного капитала в республику.

Отметим, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые посещает США в статусе главы государства. Тема сессии Генассамблеи ООН будет посвящена искоренению бедности, продвижению качественного образования, климатических действий и всеобъемлющего подхода.

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