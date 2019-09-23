Тверь, 23 сентября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Следственный комитет сообщил о прекращении следствия по уголовному делу по факту убийства певца Михаила Воробьева, известного под сценическим псевдонимом Михаил Круг. Как сообщила 23 сентября пресс-служба СУ СКР по Тверской области, следователи установили «в мельчайших подробностях всю картину совершенного в Твери 17 лет назад убийства».

Sledcom.ru Следственный комитет

Убийство было совершено 30 июня 2002 года в собственном доме Круга в посёлке Мамулино в Твери. Вечером того дня двое преступников проникли в дом, один из них убил Круга. Тогда раскрыть данное преступление не удалось — следствие не получило ни достаточных улик, ни свидетельских показаний.

Возобновили следствие по делу лишь в 2019 году, когда следователи получили дополнительную информацию об обстоятельствах убийства Круга. Для проверки информации в Тверь доставили членов банды «Тверские волки» Александра Агеева и Александра Осипова, которые отбывали пожизненный срок в колониях. В итоге Агеев сообщил о том, что в 2002 году он вместе с другим участником банды Дмитрием Веселовым совершил нападение на дом Михаила Круга.

По словам Агеева, в дом вместе с Веселовым они проникли по указанию криминального авторитета «Лом», скончавшегося в 2006 году. Убивать Круга, утверждает Агеев, никто не планировал, по их информации, в тот вечер хозяев не должно было быть дома. Целью было имущество Круга: «авторитет» намеревался вернуть похищенное и за это получать часть от концертных гонораров певца. Однако певец с семьей вернулись домой в тот момент, когда у них уже орудовали грабители. В результате, по свидетельству Агеева, Веселов дважды выстрелил в Круга из пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. Михаил Круг скончался в больнице города Твери от огнестрельных ранений. Преступники с места происшествия скрылись. Веселов был убит в марте 2003 года — по словам Александра Осипова, осужденного за его убийством, мотивом стала именно месть за Круга.

«Показания Александра Агеева полностью проверены и нашли свое объективное подтверждение собранными доказательствами по уголовному делу, показаниями иных лиц, которые логичны, последовательны, взаимосвязаны и отражают всю картину происшествия, протоколами осмотров, иных следственных действий, заключениями судебных экспертиз и специалистов. С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования», — сообщает СКР.