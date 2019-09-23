Екатеринбург, 23 сентября, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В Свердловской области из-за ухудшения погодных условий резко выросла опасность дорожно-транспортных происшествий. В связи с чем ГИБДД призывает водителей региона проявлять осторожность на дорогах, сообщили в пресс-службе управления корреспонденту ИА REGNUM.

Гололед

В Госавтоинспекции призывают водителей двигаться с пониженной скоростью в местах возможного появления пешеходов, не допускать резкого торможения и соблюдать дистанцию между автомобилями. Также ГИБДД призывает неопытных водителей отказаться от поездок на время неблагоприятных дорожных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге пошёл мокрый снег, а также ожидается понижение температуры ниже нуля в ночное время суток, что может стать причиной формирования наледи на дорогах.