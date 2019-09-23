В Новосибирске начались строительные работы на месте будущей ледовой арены
Новосибирск, 23 сентября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Новосибирские власти дали старт физическим работам по строительству ледовой арены, которая должна появиться в Новосибирске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году (МЧМ-2023), сообщает корреспондент ИА REGNUM. На объекте уже забиты первые сваи.
По словам главы регионального Минстроя Ивана Шмидта, площадка строительства ледовой арены полностью подготовлена, сейчас производятся работы по буронабивным сваям, состоялся пуск гидроподачи песка на стройплощадку.
Ввод объекта в комплексе запланирован на 2022 год.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что строительством комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к новой ледовой арене в Новосибирске, и пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста займётся федеральное государственное унитарное предприятие «Свэко».