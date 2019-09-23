Новосибирск, 23 сентября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Новосибирские власти дали старт физическим работам по строительству ледовой арены, которая должна появиться в Новосибирске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году (МЧМ-2023), сообщает корреспондент ИА REGNUM. На объекте уже забиты первые сваи.

Правительство Новосибирской области В Новосибирске началось строительство ледовой арены к МЧМ-2023

По словам главы регионального Минстроя Ивана Шмидта, площадка строительства ледовой арены полностью подготовлена, сейчас производятся работы по буронабивным сваям, состоялся пуск гидроподачи песка на стройплощадку.

Ввод объекта в комплексе запланирован на 2022 год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что строительством комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к новой ледовой арене в Новосибирске, и пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста займётся федеральное государственное унитарное предприятие «Свэко».