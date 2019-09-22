Лондон, 22 сентября, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри от имени сына пожертвовали $6,3 тыс. на строительство общественного бассейна в Мозамбике, тем самым обеспечив ему репутацию неравнодушного человека. Об этом 22 сентября сообщает Daily Mail.

(сс) Mark Jones Принц Гарри и Меган Маркл

«Они сделали ему главный подарок на всю жизнь, они подарили ему репутацию неравнодушного человека, они подарили ему урок доброты. Это очень серьезные инвестиции, и Арчи, несомненно, оценит это, когда вырастет», — отметила королевский обозреватель Кэти Никол.

Данный поступок объясняется тем, что члены королевской семьи считают, что необходимо вкладывать инвестиции в репутацию и воспитание, а не в дорогостоящие вещи.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ранее герцогиня Сассекская поздравила своего супруга коллажем из фотографий, на котором прослеживается его жизненный путь — от младенчества в объятиях принцессы Дианы, до рождения уже собственного сына, размещенном в социальной сети.