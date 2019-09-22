Меган Маркл и принц Гарри подарили своему сыну «урок доброты» — СМИ
Лондон, 22 сентября, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри от имени сына пожертвовали $6,3 тыс. на строительство общественного бассейна в Мозамбике, тем самым обеспечив ему репутацию неравнодушного человека. Об этом 22 сентября сообщает Daily Mail.
«Они сделали ему главный подарок на всю жизнь, они подарили ему репутацию неравнодушного человека, они подарили ему урок доброты. Это очень серьезные инвестиции, и Арчи, несомненно, оценит это, когда вырастет», — отметила королевский обозреватель Кэти Никол.
Данный поступок объясняется тем, что члены королевской семьи считают, что необходимо вкладывать инвестиции в репутацию и воспитание, а не в дорогостоящие вещи.
Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ранее герцогиня Сассекская поздравила своего супруга коллажем из фотографий, на котором прослеживается его жизненный путь — от младенчества в объятиях принцессы Дианы, до рождения уже собственного сына, размещенном в социальной сети.