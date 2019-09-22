Москва, 22 сентября, 2019, 18:26 — ИА Регнум. На берегу Головинского канала, расположенного на северо-западе Москвы, 28 сентября пройдет фестиваль малых рек. Об этом 22 сентября сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

Mos.ru Головинский канал

Главная задача, которую поставили перед собой организаторы фестиваля, — «рассказать и показать, что чистая живая река рядом с домом может стать точкой притяжения в районе».

На берегу канала будут созданы игровые пространства, организованы маркет моды и бижутерии, принт-маркет «Вкус бумаги». Гости могут стать участниками музыкального аттракциона Playtronica. Кроме этого, программа мероприятий будет включать в себя архитектурные мастер-классы, турниры по шахматам, выступления музыкантов на станции метро «Войковская», граффити-джем ведущих уличных художников Москвы, экскурсионные прогулки и исторические велоэкскурсии, фейерверк.

Напомним, фестиваль малых рек представляет собой мультиформатный городской фестиваль, который ориентирован на возрождение культуры отдыха горожан по месту жительства около водоемов столицы.