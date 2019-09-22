Москва, 22 сентября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. В Москве 20 процентов территорий занято старыми промышленными зонами, которые необходимо реконструировать под благоустроенные городские микрорайоны. Об этом 22 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Mos.ru Промзона

«Если подняться над Москвой, видно, что она вся разорвана огромными кусками старых промышленных территорий. Это не означает, что все их надо реорганизовывать, но больше, чем половине требуется реорганизация», — заявил мэр столицы.

Он также отметил успешный опыт реорганизации промзоны «ЗИЛ», в результате которой в столице появилось дополнительно 60 тыс. рабочих мест.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что проект планировки производственной зоны ЗИЛ был принят весной 2013 года. Комплексная реконструкция бывшей производственной зоны «ЗИЛ» в Москве должна завершится в течение ближайших десяти лет. К текущему моменту на территории строится жилой микрорайон и коммерческая недвижимость, школа на 2500 человек, Ледовый дворец, музей, идут работы по благоустройству набережной Марка Шагала.