Москва, 22 сентября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Российские специалисты планируют приступить к испытаниям спускаемой капсулы многоразового космического корабля «Орёл» во второй половине 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Roscosmos.ru Космический корабль Орёл (макет)

Пилотируемый космический корабль «Орёл» (ранее называемый «Федерация») разрабатывается с 2009 года. Планируется, что этот корабль, призванный заменить как пилотируемые «Союзы», так и грузовые «Прогрессы», будет использоваться многократно, а также сможет нести большую полезную нагрузку.

По данным издания, испытания спускаемой капсулы перспективного космического корабля могут начаться уже во второй половине следующего года. В Роскосмосе отметили, что график может быть скорректирован по итогам испытаний других узлов и агрегатов корабля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в госкорпорации планируют завершить лётные испытания «Орла» в 2028 году.