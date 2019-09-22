Москва, 22 сентября, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Главной угрозой для Российской Федерации является вера Соединенных Штатов Америки в свое силовое превосходство и возможность из-за этого пойти на неразумные шаги. Об этом Шойгу заявил в интервью газете «Комсомольская правда».

Kremlin.ru Сергей Шойгу

Шойгу считает, что когда страна осознает свою уязвимость и заинтересована в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, то это заставляет её руководство «включать голову».

«А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные», — пояснил он.

Также Шойгу отметил, что при существующем на данный момент уровне информатизации и автоматизации крайне высок риск ошибки в системе управления вооружением. Именно поэтому на первый план в последнее время выходит проблема информационной безопасности.

При этом риск большой мировой войны Шойгу оценивает как низкий, так как в мире все понимают риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война.