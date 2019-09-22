Солари может стать главным тренером клуба MLS Бекхема «Интер Майами» — СМИ
Майами, США, 22 сентября, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Экс-капитан мужской сборной Англии по футболу, известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм, а ныне совладелец клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», ищет главного тренера для своей команды. Об этом 22 сентября сообщает The Sun.
По данным источника, владелец «Интер Майами» планирует пригласить на этот пост своего бывшего коллегу по мадридскому «Реалу» Сантьяго Солари, который до конца минувшего сезона работал в мадридском клубе.
Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что одним из кандидатов на должность главного тренера «Интер Майами» может стать итальянский специалист и экс-главный наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо.
Напомним, «Интер Майами» начнет играть в MLS со следующего сезона, а свой стадион у клуба появится в 2022 году.