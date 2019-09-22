Вашингтон, 22 сентября, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Американская компания Facebook приобрела базирующийся в Израиле стартап Servicefriend, занимающийся разработкой программного обеспечения для чат-ботов. Об этом соучредитель Servicefriend Идо Арад рассказал TechCrunch.

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Servicefriend специализируется на разработке программного обеспечения с использованием технологий искусственного интеллекта. Большинство предыдущих проектов этой компании связано с созданием автоматических служб, обеспечивающих предоставление информации пользователям. Например, Servicefriend разработала гибридного бота для телекоммуникационной компании Globe Telecom, который частично автоматизировал обработку обращений клиентов.

Предполагается, что руководство Facebook решило приобрести Servicefriend в рамках подготовки к запуску собственной криптовалюты Libra. В случае успешного запуска проекта Facebook придётся обрабатывать множественные запросы пользователей криптокошельков, а разработки Servicefriend позволят существенно упростить эти операции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре представитель Facebook Дэвид Маркус, курирующий проект Libra, заявил, что компания решительно настроена запустить собственную криптовалюту в 2020 году, несмотря на противодействие правительств ряда стран.