Москва, 22 сентября, 2019, 08:40 — ИА Регнум. В рамках очередной экспедиции на Международной космической станции (МКС) на российском сегменте будет продолжено изучение атмосферы Земли и эксперименты с 3D-биопринтером, рассказал космонавт Олег Скрипочка в интервью пресс-службе Центра подготовки космонавтов.

Олег Иванович Скрипочка

Олег Скрипочка отправится к международной космической станции на борту корабля «Союз МС-15», запуск которого запланирован на 25 сентября. Этот полёт будет третьим для российского космонавта, причём впервые Скрипочка станет командиром длительной экспедиции на МКС.

В рамках предстоящей экспедиции на российском сегменте орбитальной станции будет проведено более 50 научных экспериментов. Космонавт рассказал, что в научную программу входит изучение техногенного воздействия на атмосферу Земли. Также Скрипочка проведёт ряд новых исследований с использованием 3D-биопринтера, и эксперимент «Биомаг-М», заключающийся в изучении возможности повышения активности биообъектов в условиях воздействия факторов космического пространства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября на космодроме Байконур была завершена сборка ракеты космического назначения «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-15».