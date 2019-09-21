Москва, 21 сентября, 2019, 23:14 — ИА Регнум. Теннисистка из Абхазии, учащаяся самарской школы олимпийского резерва Эрика Кварчия, которую разыскивали абхазские и российские правоохранительные органы, найдена, в настоящее время находится с родителями. Об этом 21 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

«Девочка в полном порядке и находится в настоящее время с родителями», — отметили в пресс-службе. О подробностях инцидента милиция сообщит позже.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Эрика Кварчия 2005 г.р. прибыла в аэропорт Внуково авиарейсом Самара — Москва вечером 18 сентября, и до 21 сентября о ее местонахождении было неизвестно.