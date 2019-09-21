Вашингтон, 21 сентября, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Учёные разработали имплантат, который вводится как обычная инъекция, и в течение года выделяет в организм лекарства против ВИЧ. Об этом 20 сентября сообщает Nature Communications.

Premier of Alberta Инъекция

В настоящее время не существует технологии длительной профилактики ВИЧ. Антиретровирусные препараты для профилактики и лечения ВИЧ необходимо принимать каждый день, что затруднено в странах Африки с низким уровнем доступности медицины и самым высоким уровнем заболеваемости ВИЧ. При этом пропуск приёма лекарства приводит к снижению эффективности терапии. Учёные университета Северной Каролины поставили задачу создать инъекционный лекарственный имплантат сверхдлительного действия, который позволял бы ставить инъекцию один или два раза в год.

В результате был создан имплантат, состоящий из органического растворителя, полимера и комбинации лекарств, которые необходимо ввести в организм. Полученная вязкая жидкость при введении под кожу превращается в твердое вещество, которое в течение длительного времени выделяет в кровеносную систему строго определённое количество лекарственного вещества.

Если пациенту необходимо остановить лечение, имплантат легко можно удалить хирургически. Самостоятельно он разлагается на молочную и гликолевую кислоты — естественные вещества для организма. Новая технология перспективна не только для ВИЧ, но и для любого вида заболевания, которое требует ежедневного приема лекарств.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что последняя стадия клинических испытаний новой вакцины, направленной против вируса ВИЧ, начнётся с сентября 2019 года.